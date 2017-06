Belen, De Martino e D'Amario: tutti appassionatamente a Ibiza

Non è la prima estate che Belen, Stefano De Martino ed Elena D'Amario si ritrovano al centro di una sorta di triangolo amoroso. La Rodriguez è a Ibiza con il figlio Santiago per le vacanze. Il ballerino dai suoi social posta foto dalla stessa isola, mentre poche ore fa è volata per la destinazione delle Baleari anche la collega D'Amario. Pura coincidenza?

Belen e De Martino amano rilassarsi nelle isole spagnole e anche quest'anno da lì hanno iniziato le proprie vacanze. Santiago è con mamma Belen, ma c'è da scommettere che presto raggiungerà anche il papà per condividere anche con lui i giorni di svago e di mare. Anche Elena D'Amario è partita per Ibiza come ha documentato lei stessa sul suo Instagram Stories. Prima la ballerina si è fermata qualche giorno in Italia per stare con parenti e amici, poi ha preso il volo. Con De Martino? I follower insinuano e intanto, per la cronaca, diciamo che anche Marco Borriello è a Ibiza, nella sua villa Margherita. La trasferta si fa interessante...