Belen lancia limoni, polemica social

Belen litiga con i limoni? La showgirl argentina a Capri per una manifestazione si è resa protagonista di una serata goliardica con i limoni. Stando a quanto è stato scritto sul web la Rodriguez avrebbe tirato il frutto contro i paparazzi, ma Belen dopo aver letto le affermazioni ha subito chiarito e smentito: “Una partita a calcio con la mia amica. Non è stato lanciato nessun limone a un paparazzo! Ahhh mamma mia, santa pazienza!”.

Nessun nervosismo dunque da parte della showgirl che si trovava a Capri come il suo ex Stefano De Martino, impegnato a destreggiarsi tra Desirè Popper e Dayane Mello. Belen tira dritto... i limoni , ma solo per gioco e nessuna “acidità” è nascosta dietro questo gesto, come spiega lei stessa sul suo instagram stories: “Dandolino dandolone, ma la smettiamo di scrivere ca..ate? Così il premio al giornalista non te lo daranno mai. Almeno documenta con i fatti!!! Mania di protagonismo portaci via!!!”.