Elena d'Amario, quanto è sexy in vacanza senza... Amici

Fascio di muscoli al sole per la ballerina Elena d'Amario in bikini nero con tanto di addominali scolpiti e curve irresistibili in primo piano. L'ex concorrente di Amici, ormai di casa a New York per lavoro, è tornata nella sua Pescara. Per lei relax in famiglia, bagni e selfie hot...

"GROUNDED - When fears are grounded, dreams take flight" (quando le paure sono a terra i sogni prendono il volo), cinguetta Elena in costume sospesa tra terra e cielo. Salta, si muove con grazia e mette in luce il suo fisico scultoreo e la sua naturale bellezza. Prima ballerina della Parsons Dance Company a New York, la d'Amario riprende fiato a Pescara, sua città natale. "Il viso stanco del jet-lag, il cuore emozionato e felice", postava solo pochi giorni fa al suo arrivo. Poi in bikini ha sfoggiato muscoli e sensualità che hanno scatenato i follower estasiati. Chissà se il suo grande amico Stefano De Martino passerà a trovarla... magari per un passo a due in riva al mare.