Beatrice Casiraghi sexy in barca, per Pierre

Potrebbero avere già in cantiere il secondo figlio, ma intanto festeggiano il secondo anniversario di nozze. Beatrice Borromeo, 31 anni, e Pierre Casiraghi, 29, sono a Maiorca dove il terzogenito di Carolina di Monaco partecipa alla competizione velica spagnola Copa del Rey. Beatrice sexy in costume e shorts in jeans raggiunge il marito in barca e i flash impazzano.