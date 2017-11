Beatrice Borromeo e Stefano Casiraghi, prima crociera per il piccolo Stefano: ecco le foto

Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo sono in crociera con la nonna Carolina sullo yacht di famiglia. Con loro a bordo del Pacha III c'è anche il piccolo Stefano. A sei mesi dalla sua nascita però le indiscrezioni che vengono dal Principato dicono che Beatrice sia di nuovo in dolce attesa. Lo rivela il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 2 agosto, che propone anche le immagini della vacanza sull'acqua della famiglia principesca monegasca.