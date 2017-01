Barbara d'Urso, fuga romantica e top secret a Parigi

La regina di Canale 5 ha trascorso un piacevole weekend top secret nella città più romantica del mondo... e non del tutto sola.



Anche se si dichiara rigorosamente single, la bella conduttrice sembra aver tenuto ben nascosto il suo asso nella manica.

La sua vita privata e sentimentale si è rivelata molto più attiva di quanto abbia voluto far credere, come dimostra questa serata molto intima con il misterioso accompagnatore.



Gli impegni in televisione sono però davvero tanti, troppi e Barbarella ha potuto permettersi solo qualche variazione sul tema. Rieccola subito in pista, come mostrano gli scatti condivisi sui social, baci, sorrisi e i suoi tanti ospiti da intrattenere nei vari salotti del piccolo schermo di cui è padrona di casa indiscussa. In una foto però eccola mentre augura la buona notte ai suoi fan, con un cuore in mano sui è scritta la parola "Love"... Che sia un messaggio al misterioso cavaliere francese a cui ha detto Adieu? Forse allora va bene anche solo Au Revoir!