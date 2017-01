Barbara d'Urso, ecco il suo "straniero"

08:22 - "Sento che sta per arrivare uno straniero per me. Uno straniero non sa chi sono. Non ha paura di me". E puntualizza: "Non sono una donna aggressiva che sovrasta l'uomo. Sono il contrario di quello che i pochi veri uomini ancora in giro pensano di me", aveva detto a dicembre a Diva e Donna. Ora Barbara d'Urso uno "straniero" lo ha trovato. Un “uomo d'oro” con cui ha trascorso serate scatenate come mostrano le foto del settimanale.

Nella settimana della moda milanese un uomo straniero è volato da New York a Milano e con la d'Urso ha passato ore allegre in compagnia. Se sia amore o solo una grande amicizia, non è dato saperlo, ma entrambi erano felici e sorridenti. Lui è Mauro Porcini, 39enne designer della Pepsi, definito un guru dello stile, inserito nella classifica delle stelle emergenti del business assieme a Mark Zuckerberg (fondatore di Facebook). In realtà italianissimo, ma arrivato dall'estero.



Prima di Natale la conduttrice Mediaset era volata nella Grande Mela, superando la sua paura di volare, proprio per incontrare Mauro. Ora lui ha ricambiato con un viaggio a Milano proprio nella Fashion Week dedicata all'uomo. Il settimanale Diva e Donna li ha pizzicati insieme nella notte.



Barbara d'Urso, la regina degli ascolti e delle grandi emozioni, qualche settimana fa aveva detto: “Comincio a pensare di aver chiuso con l'amore, non mi piace mai nessuno. Le volte che succede, il cielo fa sì che non ci sia neanche il primo incontro”, ma aveva aggiunto di aspettarsi un bel regalone da Babbo Natale. Desiderio esaudito?