Aurora Ramazzotti imita Belen: è polemica

14:54 - “FateveNaRisata...anchedue” cinguetta così Tommaso Zorzi, amico di Aurora Ramazzotti, dopo la polemica infuriata sui social e il video in cui la figlia di Eros e Michelle Hunziker imita Belen. La 18enne non ha resistito alla moda di utilizzare Periscope e postare un filmato sui social. Peccato che nell'imitazione abbia detto una battuta su Santiago, che immediatamente ha fatto il giro del web.

Aurora rivela doti da grande imitatrice, ma senza accorgersi esagera con una battuta sul figlio della Rodriguez. Solo uno scherzo, ma che i fan dell'argentina non gradiscono e attaccano sui social. La Ramazzotti tace. A replicare ci pensa l'amico Tommaso che su Instagram scrive: “Riguardo ai risentimenti sulla battuta di Santiago volevo citare Joan Rivers, una donna che personalmente ho stimato e stimo molto, che ha costruito una carriera intera sulla satira. "Life is tough, darling. Life is hard. And we better laugh at everything; otherwise, we're going down the tube." Cerchiamo di non prendercela solo per il gusto di fare polemica, e facciamoci tutti due risate. Qualche ruga in più è di certo meglio del cattivo umore. #FateveNaRisata #AncheDue #TreSeSieteGenerosi #SantiagoForPresident”