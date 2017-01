Aurora Ramazzotti, baci di passione in discoteca

Tra qualche settimana andrà a vivere da sola, per adesso Aurora Ramazzotti si scatena in una delle discoteche più "in" di Milano, l'Hollywood e bacia con passione un misterioso "giovanotto", un noto modello habitué del locale, pare, come mostrano gli scatti di Novella 2000. Che abbia trovato in lui il suo X Factor?

Sguardo sornione quello di lui, un po' "annebbiato" quello di lei i due si avvinghiano con passione e sembrano gradire la reciproca vicinanza fisica. Single da qualche mese ormai, dopo la fine della sua love story con Edoardo Gori, per Aurora è giunta l'ora di tornare a pensare all'amore. Fino a poche settimane fa gli impegni televisivi non le avevano permesso di dedicarsi ad altro, ma, conclusa l'esperienza ad X Factor adesso è tempo di andare avanti. Dove non si sa. La sua carriera universitaria a Londra è per ora congelata, anche se mamma Michelle e papà Eros la vorrebbero laureata, e la piccola diva al momento sembra pensare ad altro. A breve andrà a vivere da sola e tra shopping, movida notturna e vacanze con papà, gli impegni sono già abbastanza. Per fare progetti c'è tempo, la piccola vip con tanta voglia di crescere per ora se la gode!