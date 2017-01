Antonella Clerici in love con il petroliere Vittorio Garrone

La coppia si è conosciuta lo scorso maggio, da luglio le prime foto insieme. "Ho già parlato di questo legame e alla mia età dire le stesse cose su una storia d'amore è poco opportuno – ha detto al settimanale diretto da Alfonso Signorini - Dite quello che volete su di me, ma lasciate fuori Maelle e la famiglia, per favore". Anche Garrone è padre di tre figli, avuti dalla ex moglie.



I due non si nascondono e hanno deciso di vivere il nuovo legame alla luce del sole. Infatti Antonella quando si è accorta dei paparazzi, non si è infuriata: è stata al gioco e ha regalto sorrisi ai flash mentre si teneva stretto il suo nuovo amore.