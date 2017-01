Antonella Clerici esce allo scoperto: "Con Vittorio sono molto felice"

"La nostra è una storia recentissima - racconta la Clerici sulle pagine di Oggi - ci siamo conosciuti a maggio ed eravamo entrambi liberi. Non ci siamo nascosti e quando siamo stati paparazzati a Portofino qualche settimana fa, non ci siamo stupiti. Ora siamo in vacanza insieme, solo noi due, ed è tutto alla luce del sole. Vittorio per me è molto importante, non lo nego".



Ormai con Eddy, il padre di sua figlia è un capitolo chiuso anche se Antonella preferisce che non si parli di lei, Vittorio e Maelle come di una nuova famiglia: "Mia figlia ha un papà che le vuole bene ed è molto presente nella sua vita, come è giusto che sia, anche se la nostra storia è finita. Vittorio ha la sua famiglia e dei figli, più grandi di Maelle. Parlare di famiglia più o meno allargata, è fuori luogo e prematuro".



Per la Clerici la storia d'amore con Eddy rimane comunque molto importante. I due sono inoltre soci del ristorante Casa Clerici. "Siamo in quella fase del rapporto in cui si ridefiniscono gli spazi delle rispettive vite, con stima reciproca e intelligenza da parte di entrambi", racconta al settimanale.



Se la storia con l'ortopedico Adolfo Panfili era totalmente fasulla, con l'imprenditore e azionista della Erg la Clerici fa sul serio: "Incontrare una persona come Vittorio, in un'età in cui pensi di dover tirare i remi in barca, è un regalo inaspettato, che vuoi tutelare il più possibile".