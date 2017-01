Antonella Clerici, al mare con la figlia Maelle e Vittorio Garrone

E' tempo di grandi cambiamenti nella vita di Antonella. Dopo continui tira e molla con il padre della piccola Maelle, la storia è arrivata al capolinea definitivamente. Anche l'amicizia con il medico Adolfo Panfili non è decollata, ma ora con Vittorio Garrone sembra proprio amore.



I due prima hanno trascorso un fine settimana da soli a Portofino nella villa di lui, mentre in questo caldo agosto si sono trasferiti all'Argentario, dove la Clerici è di casa.



Tra Antonella, Maelle e Vittorio c'è grande sintonia. I tre scherzano sereni e poi si rilassano seduti vicino guardando il mare. La conduttrice appare sorridente e felice al fianco di Garrone con il quale condivide l'amore per la natura e gli animali (lui è anche titolare di un noto allevamento di cavalli). Che sia l'uomo giusto per lei? Sempre molto diretta con i suoi fan, sarà proprio la conduttrice a svelarlo. Per il momento si gode le vacanze con Vittorio sotto l'occhio vigile del padre Giampietro e della sua compagna Graziella, a cui Antonella è molto legata.