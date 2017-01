Angelina Jolie e Brad Pitt comprano un'isola greca

In vacanza nelle isole greche? No i Brangelina comprano tutta l'isola. Del resto la famiglia Jolie-Pitt è numerosa. Secondo il sito Greek Travel Pages, che cita la stampa americana, Angelina e Brad starebbero per acquistare Gaia (Sogia island) situata nell'arcipelago delle Echinadi, 18 isolette alcune grandi quanto uno scoglio. Una location esclusiva per far godere del mare i loro sei figli.

La famiglia Pitt al completo (Angelina, Brad, Chivan Maddox, Zahara Marley, Shiloh Nouvel, Pax Thien, Knox e Vivienne), dunque potrebbe trascorrere le vacanze in Grecia per la modica cifra di 4,7 milioni di dollari, tanto serve per acquistare tutta l'isola di Gaia in modo da potersi godere le ferie in maniera privata.



"Angie si è innamorata di quest'isola. Occorrerà svilupparla, ma a quel prezzo non avranno alcun problema per realizzare la casa per le vacanze dei loro sogni”, ha riferito una fonte alla rivista Usa OK!, aggiungendo che così "i bambini saranno finalmente in grado di correre liberamente senza preoccuparsi dei paparazzi".



Una bella differenza insomma rispetto alla notizia secondo la quale i Brangelina avevano viaggiato tra Parigi e Nizza in economy...