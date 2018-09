Andrea Iannone: "Basta attribuire a Belen storie con altri uomini"

"Basta! Mi sembra che ora si stia esagerando attribuendo a Belen storie con altri uomini... addirittura più di uno... in nome del più bieco dei gossip!!! Per vendere qualche copia in più senza nessun rispetto per una donna che ha il solo "torto" di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie, Belen è una donna dai sentimenti seri, veri ed una madre. Quindi basta e dico alle gente non credete a tutto quello che vi viene propinato". E' il lungo sfogo di Andrea sulle storie di Instagram dopo che più testate hanno "affiancato" alla Rodriguez tre uomini differenti: Corona, De Martino e Levati.



Non deve essere facile per il motociclista accettare tutto questo, lui che non ha mai nascosto il desiderio di mettere su famiglia con la Rodriguez. Ma è anche vero che le voci di una crisi di coppia tra il pilota e la conduttrice di "Tu si que vales" si rincorrono da tempo e loro non compaiono più insieme in pubblico come una volta. E nemmeno sui social, dove fino a mesi fa facevano sognare i loro fan.