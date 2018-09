Belen, al suo fianco spunta un nuovo cavaliere

Se Belen sa quel che non vuole, così come ha dichiarato su Instagram il giorno del suo 34esimo compleanno, i suoi fan brancolano nel buio. Sì, perché il capitolo "amore" della showgirl è più complesso di quanto si possa immaginare. E a confondere le idee si aggiungono le immagini di Diva e Donna che mostrano la Rodriguez "scortata" da Mirco Levati , esperto di comunicazione e marketing sportivo, in una serata intima tra amici.

A Fabrizio Corona, suo ex, vorrà sempre bene e con Stefano De Martino, padre di Santiago, ha ritrovato l'intesa. E Andrea Iannone? Dopo aver seminato indizi su una possibile rottura, abbiamo visto la showgirl esultare davanti alla tv per il terzo posto del motociclista al Gp d'Aragona. Non si sono mai lasciati? Si sono riavvicinati o sono rimasti amici? Chi può dirlo...



Una cosa è certa, il settimanale Diva e Donna ha immortalato Mirco Levati seduto al fianco di Belen ad una cena tra pochi intimi per celebrare il compleanno della bellezza argentina. I due poi si sono allontanati dal locale sulla stessa auto e in un secondo tempo Levati, amico di Jeremias, è stato pizzicato sotto il portone di Belen pronto a salire in casa. Per Iannone invece toccata e fuga al ristorante e nulla di più. Per ora.