Andrea Iannone a letto da solo, Belen dov'è?

Calato il sipario sul Motomondiale Andrea Iannone si sta già mettendo al lavoro in vista della prossima stagione. Dopo la buona performance di Valencia in cui ha tagliato il traguardo in sesta posizione, il pilota è carico di energie positive, ma su Instagram Stories condivide un selfie a letto tutto solo e nudo con un'espressione triste e pensierosa. Tutta "colpa" di Belen ?

"Belen e Iannone stanno ancora insieme?", ecco la domanda che tutti, tra fan e curiosi, si pongono da qualche settimana a questa parte. Ma nessuno sa dare una risposta certa e il mistero sulla loro love story si infittisce sempre più. I due, dal canto loro hanno smesso di essere social: non solo mancano sui rispettivi profili immagini di loro insieme, ma sono sparite anche dediche e messaggi d'amore. Strategia o crisi? Le ultime immagini del pilota e della showgirl insieme risalgono a un servizio di Chi scattato in un resort di lusso sul lago di Garda. Poi il silenzio che come sappiamo, spesso, vale più di mille parole. E se Belen condivide immagini di shooting e prove in tv, Andrea si mette a nudo (con tanto di addominali scolpiti in primo piano) su Instagram. Chissà quale pensiero tormenta il tenebroso pilota...