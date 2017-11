Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, che passione in alta quota!

Baci, coccole e relax. Per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri la passione si è tutt'altro che spenta. Eccoli pizzicati dal settimanale "Chi" durante una breve fuga d'amore in montagna. Il mister e l'attrice, dopo la partita vinta dalla Juventus domenica, sono partiti alla volta della Val Badia. Tra i prati i due si sono scambiati tenere effusioni come due liceali...