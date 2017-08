Ambra Angiolini, senza Allegri si gode il mare con i figli. E Max?

Dopo la fuga romantica all'Argentario Ambra si è concessa qualche giorno di mare a Marina di Cerveteri insieme a Leonardo e Jolanda, i figli avuti dall'ex compagno Francesco Renga. Lei in bikini esce dal mare e baci i suoi bambini, poi si cambia il costume bagnato e si stende sul lettino in topless per abbronzare il lato B.



L'allenatore della Juventus, invece, è in vacanza a Forte dei Marmi con il figlio più piccolo, Giorgio. Fra corse in pineta con il pony e tante coccole si prepara a festeggiare (l'11 agosto) i 50 anni.



Intanto il settimanale Chi pubblica tutte le immagini dello scoop dell'estate. Quel che ancora non avevamo visto sono le passeggiate mano nella mano, , la sequenza infinita di baci appassionati sul lettino, gli abbracci, gli sfioramenti. Sulla scogliera di Porto Ercole si lascia bagnare dalle onde del mare e Ambra non si cura delle trasparenze del suo abito bianco: il seno nudo in evidenza, il fondoschiena coperto solo da un minuscolo perizoma. L'attrice si lascia andare tra le braccia dell'allenatore...