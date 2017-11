Ambra, mamma che capelli blu

E' del figlio Leonardo lo scatto in bikini di Ambra Angiolini che tra le rocce a Maratea mette in luce un fisico scultoreo. L'attrice, pizzicata a inizio luglio all'Argentario in atteggiamenti intimi con Massimiliano Allegri sta trascorrendo la sua estate tra eventi e famiglia: della primogenita Iolanda mostra sui social i capelli colorati di blu, mentre con Leo condivide, da bordo pista, la passione per il motocross.

A quarant'anni è libera di amare chi vuole e pure senza nascondersi. Protagonista di scatti infuocati con Allegri, di 10 anni più grande di lei, Ambra non deve dare giustificazioni a nessuno. E mentre il neo fidanzato è già impegnato con i bianconeri, lei è tutta per i suoi figli che spesso la seguono nelle sue piacevoli trasferte per lavoro. E' infatti di Leo la foto in cui l'attrice a Maratea per il Festival del cinema, si mostra in due pezzi con il suo ventre ultrapiatto e le gambe affusolate. Una vera sirena! Poi, sempre premurosa e disponibile, si dedica alle passioni dei suoi ragazzi, avuti dall'unione con Francesco Renga. Con Danda si improvvisa parrucchiera e le colora le punte dei capelli di blu e del suo ometto sulle due ruote è senza dubbio la prima fan a cui rivolge dolci parole: "Allenati con costanza... anche per la felicità".