19 gennaio 2015 Amber Rose provoca in monokini La modella archivia la storia con il rapper Wiz Khalifa e su Instagram posta foto bollenti in costume a Miami Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:02 - Ha ormai definitivamente archiviato il matrimonio con il rapper Wiz Khalifa. Amber Rose guarda avanti, e lo fa da un balcone di Miami Beach in cui indossa un monokini mozzafiato che non lascia davvero spazio all'immaginazione. Proverbiale lato B in vista, la modella e attrice sa come far parlare di se. E sui social, ammette candidamente, di essere attratta dai bei ragazzi. Nuovo amore in vista?

Pare che l'ex maritino l'abbia tradita, anche se lui ha sempre negato. La rottura ormai è ufficiale tanto che il rapper ne parla nella nuova canzone dal titolo "Pussy overrated". Dal canto suo la Rose risponde provocando, indossando un costume a dir poco "mini". E commentando le foto sul social con frasi come "Stifler's Mom", che richiama alla saga di "American Pie", dove la mamma di Stifler è pericolosamente attratta dai bei ragazzi. Il messaggio è chiaro. Chi abboccherà?