Alessia Marcuzzi, tutte le foto da Dubai

Da qualche giorno è tornata a Roma, ma le foto delle sue vacanze romantiche a Dubai con il marito Paolo Calabresi Marconi stanno ancora tenendo banco. Alessia Marcuzzi è stata paparazzata dal settimanale Chi sulla spiaggia in bikini rosso mentre amoreggia con il marito. Fisico da dieci e lode per la conduttrice dell'Isola dei famosi che vince nella gara al due pezzi più hot di primavera.

“Ciao Pinelle! Lunedì sono rientrata a Roma e, fortunatamente il caldo mi ha accolta a braccia aperte! Che bellezza la primavera! A casa stiamo ancora finendo i lavori per ampliare la camera di Tommy, quindi regna ancora un po’ il caos, ma dopo Pasqua finalmente sarà tutto completato e potremo ritornare alla normalità! Voi che programmi avete per questo weekend di festa?” domanda la Marcuzzi sul suo sito mostrando i suoi outfit cittadini.



Sul settimanale di Alfonso Signorini, invece, compaiono le foto bollenti dalle vacanze. Stesi sulla sabbia o abbracciati durante una camminata sul bagnasciuga sorridono e si avvinghiano come due innamorati alla prima uscita. Dopo quattro mesi dalle loro nozze segrete celebrate in Inghilterra, Alessia e Paolo potrebbero pure allargare la famiglia...