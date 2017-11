Alessia Marcuzzi, movimento sexy in bikini

Vacanze al caldo fuori stagione per Alessia Marcuzzi che, libera da impegni televisivi si è concessa un viaggio a Dubai . In splendida forma fisica, con un bikini azzurro monospalla, la presentatrice ha condiviso sui social un balletto in acqua sulle note di "Versace on the floor" di Bruno Mars e tra ancheggiamenti e movimenti sexy ha fatto impazzire letteralmente i suoi fan. Tra tanti commenti positivi non sono mancate anche le solite critiche: "Sei troppo magra..." sottolineano in molti.

Al mare con il marito Paolo Calabresi Marconi, con la figlia Mia e dei cari amici, non è la prima volta che la Marcuzzi regala siparietti danzanti in vacanza sulle note delle hit del momento. Quando una canzone le piace "va in fissa" ammette. E in questo caso il successo di Bruno Mars ha contagiato anche lei che nelle acque cristalline di Dubai non ha resistito alla tentazione di scatenarsi.



Il balletto di Alessia in costume lascia senza fiato: sorride felice e si muove a ritmo di musica mettendo a nudo la sua bellezza. Ma a molti follower non sono sfuggite le costole e le ossa del bacino sporgenti con conseguente carrellata di osservazioni e suggerimenti. Lei, che ha sempre dimostrato di condurre una vita sana tra dieta equilibrata e molto sport, al momento non risponde alle provocazioni. Ma balla... da sola!