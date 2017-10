Alessia Marcuzzi, che pomeriggio da casalinga

Roma-Milano-Londra. Ecco le città di Alessia Marcuzzi , che a Roma ha il suo nido stabile con il marito Paolo Calabresi Marconi , a Milano ci torna di continuo per lavoro e a Londra ha trovato il suo rifugio segreto. E se nella città lombarda e in quella inglese si dedica allo shopping sfrenato, nella capitale pensa alle faccende quotidiane, come la spesa. Eccola alle prese con i prodotti bio da mettere in tavola.

Un pomeriggio rilassante in città, come documentano gli scatti del settimanale Chi, per Alessia che si fa accompagnare dal marito Paolo e dalla figlia Mia per un giro al supermarket di zona. La conduttrice si rivolge a un negozio in cui trova alimenti a chilometri zero e sceglie accuratamente i cibi da cucinare. Lei sorride e fa assaggiare alcuni prodotti al marito e poi si dedica a Mia, la figlia avuta da Francesco Facchinetti, per completare la spesa. Infine con una busta a testa, Alessia e Paolo si dirigono verso casa, scortati dall'allegra Mia.