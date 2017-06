Alessia Marcuzzi, famiglia allargata a Capri

Vacanze al largo di Capri per Alessia Marcuzzi e la sua "bellissima famiglia allargata", proprio come la definisce lei. Sempre in splendida forma, la conduttrice televisiva sfoggia le sue curve con un sexy costume intero mentre posa prima su una roccia poi al fianco di Gaia Lucariello, sua amica e compagna di Simone Inzaghi. Con loro ci sono anche Paolo Calabresi Marconi e sua sorella Micaela, la piccola Mia e Lorenzo, figlio del tecnico della Lazio.