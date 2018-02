Alessandra Pierelli ed Eleonora Pedron, amiche con il carrello della spesa

“Gli stendini c'entrano... devi avere fiducia”. Ecco Alessandra Pierelli ed Eleonora Pedron alle prese con la spesa. La prima sceglie la carne, la seconda fa la fila alla cassa con il carrello stracolmo e tra un Instagram Stories e l'altro ci si arrabbia per far stare tutto in auto. Le due hanno esagerato con le compere e l'utilitaria risulta troppo carica: riusciranno a farci stare anche gli stendini?

Le due amiche vivono a Monte Carlo e in una fredda mattina nel principato di Monaco decidono di filmarsi a vicenda durante lo shopping da casalinghe disperate. La Pierelli indugia davanti al banco della macelleria, mentre la Pedron imbronciata chatta sullo smartphone per ingannare il tempo mentre è in fila alla cassa. Poi caricano le buste e lottano con i sacchetti per far entrare tutto in auto.