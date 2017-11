Bianca Atzei e Max Biaggi, dietro l'addio c'è Eleonora Pedron

Anche Diva e Donna sospetta che dietro l'addio di Max a Bianca ci sia Eleonora. A un'amica che ha rivolto la domanda diretta all'ex motociclista, lui si sarebbe trincerato dietro un “Non ho nulla da poter dire. Sai come sono queste cose. Meglio stare low profile”. Non ha smentito né confermato, eppure nell'aria ci sono diversi indizi a supporto della tesi del ritorno di fiamma con la Pedron. Lui ultimamente posta tante foto con i figli avuti dalla ex Miss Italia, lei in compenso ha fatto sparire l'unica foto social insieme a Tommy Vee. C'è chi ipotizza che il terribile incidente di cui Max è stato vittima possa aver riavvicinato i due ex e che abbia risvegliato sentimenti mai spenti.