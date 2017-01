Alena Seredova, partita "intima" con Alessandro Nasi

16:27 - Dal tappeto verde alla piscina. Cambia l'amore e cambia anche la scenografia circostante. Alena Seredova, dopo anni trascorsi in tribuna allo Juventus Stadium di Torino, ora si fa fotografare sulla tribuna della piscina del capoluogo piemontese ad assistere alla quarta giornata di World League di pallanuoto. Con lei tra chiacchiere fitte fitte e grandi intimità c'è il nuovo compagno Alessandro Nasi.

Il Settebello perde, ma di misura e con grande onore e la platea recrimina. Alena è in tribuna dove oltre a Nasi c'è anche il presidente juventino Andrea Agnelli. Per la Seredova un look sexy e travolgente con una scollatura intrigante. Capelli sciolti, aria distesa, grandi sorrisi, la ex di Gigi Buffon è perfettamente rilassata e felice al fianco di Alessandro. La rottura con il portiere bianconero è alle spalle e ora la ex modella è proprio serena.