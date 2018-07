Alena Seredova confessa: "Per i miei figli non è bello vedere nel letto una donna che non è la mamma"

Sul numero di "Chi" in edicola questa settimana, Alena Seredova racconta ad Alfonso Signorini le problematiche della separazione: "Mio figlio era in vacanza con papà (Gigi Buffon e la sua nuova compagna, Ilaria D’Amico, ndr) a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: 'Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?'. Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma".