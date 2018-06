Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, prove di famiglia allargata

In esclusiva sul settimanale "Chi", in edicola mercoledì 20 giugno, ecco le immagini della riunione di famiglia allargata per Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. In occasione della fine del campo estivo di Pietro, figlio della conduttrice, la coppia ha trascorso una giornata con il papà del bambino, Rocco Attisani e la sua attuale compagna, Maria Cecilia Andretta, in dolce attesa.