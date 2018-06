Alena Seredova fa shopping per Nasi con l'autista

Shopping in una boutique da uomo nel quadrilatero della moda milanese. Alena Seredova, accompagnata dal fido autista, sceglie una polo blu, esce per fotografarla, aspetta la risposta in tempo reale, sorride, entra e la compra. Chissà se il destinatario dell'acquisto è il compagno Alessandro Nasi. La ex di Gigi Buffon è serena e davanti al messaggio sorride felice e poi si dilegua nel traffico cittadino sull'auto scura.

Jeans sfrangiati, canotta in seta bianca, giacca fantasia in tonalità, ballerine a punta rasoterra e borsa al braccio, la Seredova è in versione casual chic per il suo pomeriggio di compere alla moda. Ha i capelli raccolti in una coda di cavallo e il cellulare in mano. A portarle il sacchetto griffato della boutique ci pensa l'autista.