Tale mamma... tale figlia: quando essere belle è un "vizio" di famiglia

12:45 - Stesso vestito con lo scollo sulla schiena a forma di cuore, stessi riccioli mori, stesso fare civettuolo... Laura Torrisi e la piccola Martina passeggiano insieme e subito è palese la loro somiglianza. Ma non sono le uniche "gemelle" social. Anche Laura Pausini posa in pendant con la piccola Paola, così come Guendalina Canessa fa a gara di accessori con la piccola Chloe... E' proprio vero: tale madre... tale figlia!

Le due modelle brasiliane Gisele Bundchen e Alessandra Ambrosio tifano per la loro Nazionale indossando la maglietta della squadra. Per tifare i Carioca, tra vuvuzele e posizioni "comode", i figli delle top non sembrano farsi pregare... Look aggressive, invece, per Karina Cascella e la piccola Ginevra che indossano la stessa tuta leopardata. La fantasia animaler ha conquistato l'ex opinionista di Uomini&Donne che, sempre in compagnia della sua primogenita, sfoggia un giacchetto zebrato da vera rocker.



Kim Kardashian posa con North di bianco vestita ma essere in pendant a casa West è una questione non da poco. In una foto social postata da Kanye West si vedono le scarpe pensate ad hoc per tutta la famiglia. Michela Quattrociocche, invece, in vacanza a Formentera, fa indossare ad Aurora un costume griffato uguale ugual al suo, sotto l'occhio vigile e ammirato di papà Aquilani. Anche Federica Fontana ha scelto un "gemellaggio" estivo per la sua piccola Sofia. Per il tifo italiano, invece, coinvolge anche Noè che sfoggia un k-way con il tricolore. Debutto da celebrity, invece, per il figlio di Madonna: la popstar, vestita con un completo retrò da uomo, ha calcato il red carpet dei Grammy Awards insieme al figlio David, anche lui vestito da piccolo gangster.