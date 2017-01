25 giugno 2014 Simona Ventura, prova bikini da 10 e lode: pancia piatta e seno esplosivo La conduttrice in rosso trattiene il respiro e sfoggia una super linea Tweet google 0 Invia ad un amico

16:52 - Prova costume superata con lode. Simona Ventura, woman in bikini red sfoggia tutta le sue curve al posto giusto, mentre in barca a Capri si concede una piccola vacanza con il compagno Gerò Carraro. Petto in fuori e pancia in dentro per la conduttrice 49enne, che mostra fronte e retro quasi impeccabili.

A dire il vero inginocchiata sul ponte della barca, quasi in posa per i fotografi, si ha come l'impressione che la bella conduttrice stia trattenendo un po' il respiro per mostrare una pancia ancora più piatta. Il petto si gonfia e pare stia per esplodere, inguainato com'è in un reggiseno a fascia taglia XL. E dire che, stando alle sue recenti dichiarazioni, la giudice di X Factor si è anche fatta ridurre il seno! La dieta e gli allenamenti intensivi hanno comunque funzionato, Simona ha perso sei chili, come ha dichiarato lei stessa e l'amore per Gerò ha fatto il resto, rendendola ancora più splendente.

Quando poi dà sfoggio del suo lato B, mentre sale dalla scaletta dopo il bagno, però il cedimento è all'orizzonte. In bikini viola il fondoschiena supera anch'esso la prova slip,... ma decisamente senza la lode.