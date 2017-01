29 aprile 2014 Sesso e sport, l'amore scatta sul campo Dalla storica coppia di tennisti Andre Agassi e Steffi Graf fino a Carolina Marcialis e Antonio Cassano, ecco tutti gli amori nati sul campo... da gioco! Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:46 - Sarà merito dei fisici scolpiti, dei ritiri "insieme", del linguaggio tecnico o dell'adrenalina pre-gara... Qualunque sia il segreto la realtà dei fatti è che le coppie di sportivi funzionano. Ne sanno qualcosa Filippo Magnini e Federica Pellegrini, Carolina Marcialis e Antonio Cassano e gli indimenticabili Andre Agassi e Steffi Graf. In amore, in fondo, non c'è vittoria migliore del "per sempre".

Gli ultimi arrivati sono Flavia Pennetta e Fabio Fognini. Lei, pizzicata sugli spalti a fare il tifo per lui durante la Coppa Davis ha cinguettato uno scatto "intimo". Insieme da due mesi, amici da sempre, si sono scoperti innamorati e hanno deciso di viversela. In fondo, ai due campioni, il coraggio non manca di certo. Il tennis, poi, è da sempre uno sport pieno "d'amore". Agassi e Graff hanno aperto le danze ma non si possono dimenticare Roger Federer e Mirka Vavrinec, sposati dal 2009 e genitori di due splendide bambine, con un terzo in arrivo a maggio. Infine, complice sempre la racchetta, c'è la nuova coppia Sharapova-Dimitrov, ancora molto restii a farsi fotografare insieme.



A canestro insieme, invece, i giovanissimi Stefano Laudoni e Valentina Vignali. Lei, più modella che cestista ormai, non esita a condividere gli scatti più intimi insieme alla guardia della squadra della Pallacanestro Sora. In vasca si sono conosciuti e innamorati Federica Pellegrini e Filippo Magnini mentre per Clemente Russo e la judoka Laura Maddaloni è stato il tatami il "luogo" dell'amore. Maurizia Cacciatori per i cestiti ha sempre avuto un debole così, alla fine, ne ha sposato uno davvero. A capitolare tra le sue braccia è stato Francesco Orsini, ex playmaker della Virtus Bologna e ora papà di due splendidi bambini.



Sciatrici di gran fascino Lindsey Vonn e Giulia Candiago che hanno conquistato, rispettivamente, Tiger Woods, golfista di fama internazionale, e il rugbista italiano Martin Castrogiovanni. Infine una delle coppie più amate dai fan, Antonio Cassano e Carolina Marcialis, pallanuotista "a riposo", ora occupatissima a fare la mamma dei piccoli Christopher e Lionel. Sposati dal 2010, il calciatore per lei ha messo la testa a posto, rinunciando alle conquiste e mettendo fine alla sua nomea di "latin lover".