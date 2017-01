Rita Ora, seminuda da McDonald's

12:16 - Chi non sceglierebbe un look così per un doppio cheesburger serale? Con un abito trasparente e una scollatura vertiginosa, schiena nuda e seno appena contenuto in un reggiseno retato, Rita Ora, star della musica inglese, ha sollevato il morale degli avventori di un McDonald's londinese.

La 22enne, che è già entrata nell'Olimpo della pop music, grazie al suo talento naturale e ad una buona dose di determinazione non perde occasione per mettersi in mostra. Colta da un improvviso languorino, prima di recarsi al party di Harvey Weinstein dopo i Bafta, Rita, addobbata per la festa, scollatura super osè e tattoo in vista, ha chiesto ai suoi elegantissimi accompagnatori di fermarsi in un fast food ad Halborn. Un hamburger, patatine e una bibita da asporto e la bella e sexy cantante ha fatto il suo spuntino in auto , come una comune mortale. Capricci da star!