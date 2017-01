Tattoo vip: ecco le nuove incisioni sulla pelle

10:52 - I vip non sono immuni alla moda del tatuaggio. Anzi, spesso sono loro a guidare i trend e molti dal tatuatore chiedono lo stesso disegno di un personaggio famoso. Forse per civetteria, forse per condividere l'attimo, le celebrities condividono l'ultima decorazione attraverso i social network. Ecco i tattoo più recenti dalla farfalla di Bar Refaeli alle dichiarazioni d'amore reciproche tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

L'ultima a condividere il disegno tracciato indelebilmente sulla pelle è stata la supermodel Bar Refaeli. Una farfallina sull'avambraccio quasi invisibile, la modella israeliana ha scritto su Instagram: "Il mio primo (e ultimo) tatuaggio". La coppia-scandalo del 2013, formata da Wanda Nara e Mauro Icardi, si tatua l'amore reciproco. Lei ha un cuore sul polso con la scritta "Mauro", lui ha il volto di lei e il suo nome. Anche Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio hanno "inciso" il loro amore. Lei ha confesato di essersi tatuata Gatto Silvestro sull'inguine perché rappresenta l'amore per Gigi, oltre a una chiave di violino che rappresenta la musica, il nome del figlio Andrea e la testa di un ghepardo perché rispecchia la sua personalità. Melita Toniolo, sotto l'ascella, si è fatta incidere un cuore rosso e una frase. Elenoire Casalegno si è tatuata "Seb", l'abbreviazione del nome del fidanzato.



La trasgressiva Naike Rivelli ha scelto una chiave di sol con le ali sul sodo lato B. Asia Argento, invece, ha ritoccato il suo celebre tatuaggio, l'angelo. L'idolo dei teen-ager, Justin Bieber, ha condiviso via social anche il momento del "graffito". L'ultimo dei tatuaggi di Cara Delevingne è la parola "Silence" sul polso ma la modella più ricercata del momento si improvvisa anche tatuatrice. La sua (forse ex) fiamma, Rita Ora, ha optato per una donna che si tocca un seno che la cantante chiama "Rosetta" sui social. Joanna Krupa ha sfoggiato il nuovo tatto in piscina a Miami: un cuore rosso sopra il fondoschiena. Mentre Federica Pellegrini ha messo in mostra il suo disegno attorno alla caviglia sul suo profilo social con le gambe sexy in primo piano.