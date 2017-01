Pamela Anderson ha detto di nuovo sì all'ex marito

13:09 - Sette anni di pausa... di riflessione, e adesso Pamela Anderson e l'ex marito Rick Salomon sono di nuovo marito e moglie. Incredibile, ma vero. I due si erano sposati nel 2007 per divorziare dopo appena dieci settimane. Ora si sono detti "sì" per la seconda volta, come ha confermato l'ex bagnina di Baywatch al network "E!News": “Siamo molto felici. Le nostre famiglie sono molto felici e questo è tutto quello che conta”.

I segni premonitori c'erano tutti già dalla scorsa estate. I due infatti erano stati paparazzati insieme in Europa durante le vacanze, prima a Biarrits e poi a Parigi. Tra i due tenerezze, baci e sguardi innamorati, che avevano fatto pensare ad un ritorno di fiamma. E infatti a pochi mesi di distanza rieccoli all'altare. Tra la bionda e sempre bellissima Pamela, ex bagnina mozzafiato e il produttore, suo ex marito sembra essere riscoppiata la passione. L'annuncio all’evento benefico “Sean Penn & Friends Help Haiti Home Gala”, dove l'attrice era ospite sabato 11 gennaio. All’anulare la Anderson sfoggiava un anello difficile da non vedere. Poi la notizia confermata ai microfoni di E! News. Per la conturbante sex symbol è già il quarto matrimonio e il terzo marito. Speriamo che stavolta sia quella buona.