Nicole Minetti "gonfia" d'amore per Claudio D'Alessio

12:34 - Dopo il bacio su Twitter Nicole Minetti non si "contiene" più. E prende la sua love story con Claudio D'Alessio... letteralmente di petto. Su Instagram ecco l'ex consigliera regionale in un selfie mozzafiato, che esalta il suo esplosivo décolleté. In canotta dallo scollo vertiginoso e slip che si intravedono, Nicole è gonfia d'amore per il suo nuovo boyfriend.

Come dimostrano gli scatti che li immortalano insieme in una serata romantica nella Capitale. La coppia prima va all'Art Caffé, poi nel parcheggio si lascia andare a momenti di coccole e tenerezze. Mano nella mano Nicole e Claudio sembrano perdutamente innamorati l'uno dell'altra. Lei, con una minigonna bianca, che le scopre le gambe, ben tornite e un giubbotto di pelle nera è sexy e ammaliante, e davanti al locale gioca a far la gattina con il suo boyfirend. Camminando verso il parcheggio poi l'ex igienista dentale si appoggia teneramente alla spalla di lui, che l'accoglie dolcemente. Fine serata a casa di Claudio, che apre il cancello con un piede, senza staccarsi da Nicole... Questa donna l'ha proprio stregato!