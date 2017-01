Nicole Minetti bacia D'Alessio jr

13:36 - Colti da passione travolgente Nicole Minetti e Claudio D'Alessio, primogenito di Gigi, escono allo scoperto. Finalmente un bacio galeotto, pubblicato da Gabriele Parpiglia, a suggellare e ufficializzare una love story, che finora era stata confinata al gossip. L'ex consigliera regionale, da poco tornata in Italia, non è quindi più single. Adesso occhi puntati sulla famiglia del giovane figlio d'arte. Come reagiranno Gigi e Anna?

Non si può dire che l'ex igienista di Silvio Berlusconi abbia perso tempo. Tornata da poco più di un mese dal suo esilio dorato in America, dove è stata ospite dell'amico Giuseppe Cipriani, Nicole si è trovata subito un fidanzato. E non uno qualunque, bensì un giovane scapolo figlio d'arte. Ma fino a questo bacio i due avevano accuratamente evitato di farsi vedere insieme. Poche settimane fa, per il suo 29mo compleanno, la Minetti era volata in Thailandia per una mini vacanza e pare che D'Alessio jr fosse con lei.



Ma i paparazzi sono rimasti a bocca asciutta. Adesso arriva questo bacio a ufficializzare la love story, che si candida a diventare la più chiacchierata dell'anno. Da casa D'Alessio arrivano già segnali di fumo. Fonti vicine alla famiglia infatti dicono che né Gigi né Anna Tatangelo ma nemmeno la vera madre di Claudio, Carmela, approvino molto questa unione. Il curriculum di Nicole non è certo dei migliori.



Sentimentalmente la sua fama di mangiauomini è nota e nella lunga lista dei suoi ex ce n'è per tutti i gusti, da Fabrizio Corona a Giuseppe Cipriani, re dei ristoratori, passando dal rapper Gué Pegueno e Niccolò Oddi e poi presunti flirt a non finire, da Cristiano Ronaldo a Bobo Vieri e Ibrahimovic.Turbolenta anche la sua vita dal punto di vista giudiziario, con la condanna a cinque anni che le pesa sulle spalle. Miss Minetti non si lascia demoralizzare ed è decisa a riconquistarsi la sua posizione mediatica. Claudio dal canto suo è rimasto incantato e stregato dalle curve e presumibilmente dall'intraprendenza della sexy Nicole. Del parere di famiglia per ora non importa a nessuno.