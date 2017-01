12 marzo 2014 Nicole Minetti festeggia i 29 anni in bikini e mostra su Instagram una silhouette da favola Gran ritorno sul social network dell'ex consigliera regionale della Lombardia che è fuggita in Thailandia sembrerebbe con il suo nuovo amore D'Alessio Jr Tweet google 0 Invia ad un amico

11:24 - "Happy birthday to me from paradise #birthdaygirl". Lo scrive su Instagram una più innamorata che mai Nicole Minetti, mostrando le sue curve mozzafiato in bikini. Dopo il gran ritorno dell'ex consigliera regionale lombarda sul social network di pochi giorni fa, ora mostra una serie di foto della sua silhouette da sogno. Nicole è fuggita in Thailandia sembrerebbe con il nuovo amore Claudio D'Alessio per festeggiare i suoi 29 anni, compiuti l'11 marzo.

Su Instagram la Minetti mostra la sequenza di cosa ha fatto durante l'importante giorno: prima un po' di tintarella esotica e una nuotata nel mare cristallino; dopo una cenetta romantica e infine un tuffo notturno in piscina con il suo "fotografo", che l'attende già in acqua per calmare i bollenti spiriti... E anche se dagli scatti non si vede se si tratti veramente di D'Alessio Jr, si vocifera che sia proprio lui.



Neanche il tempo quindi di tornare in Italia (dove ha preso casa a Roma) che è già fuggita con il nuovo amore. Il figlio di Gigi, Claudio, dopo aver troncato con Cristina Buccino, infatti si frequenta con l'ex consigliera di cui si dice essere follemente innamorato. D'altronde come resistere alle curve della sensualissima Nicole...