Natalia Bush, video social ad alto tasso erotico

10:55 - Bionda, procace, curve da sex-bomb e sensualità infinita. Natalia Mesa Bush è la protagonista della seconda pellicola da regista di Lory Del Santo in uscita tra poche settimane. La ex Miss Tenerife ed ex di Gue Pequeno posta sul suo profilo Instagram alcuni scorci del film ad alto tasso erotico. La Bush risponde al telefono e si sdraia sul letto avvolta solo dalla biancheria intima in pizzo nero. Pochi frame da togliere il fiato.

Il cuore della storia che vede Natalia protagonista sta nell'amore e prende spunto dalla vita appassionata e travagliata della sua regista. Dagli scatti social quel che si vede è tanta pelle nuda e movenze erotiche della bella Bush. Pare che nel corso della pellicola Natalia si faccia vedere parecchio e che le scene enfatizzino la sua fisicità prorompente. I follower sono già in delirio...