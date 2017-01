Naike Rivelli si cala i pantaloni

13:42 - Continuano su Twitter le provocazioni bollenti di Naike Rivelli contro il bigottismo e chi si scandalizza per i nudi social. La sensuale figlia di Ornella Muti non ha filtri né tanto meno inibizioni ed eccola così in piedi in bagno con i pantaloni calati e il sexy lato B in bella vista: "Ho letto il giornale stamani.. Che tristezza.. Cosa penso delle critiche sul nudismo.. Guardando la realtà Italiana..".

Cosa pensi dei nudi social Naike... è abbastanza evidente. Ma se non bastasse la cantante e attrice lo spiega in maniera eloquente nel post successivo in cui cinguetta: "Mi ci pulisco il c..o con tutta questa ipocrisia... Parliamo di cose serie please". Non c'è dubbio Naike sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Visibilità prima di tutto e della sana, e non proprio utilissima, provocazione a luci rosse. Contenta lei... contenti i follower, che commentano soddisfatti...