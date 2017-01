Naike Rivelli fa la bicicletta tutta nuda

14:47 - Completamente nuda, senza lasciare nessuno spazio all'immaginazione. Seno, marmoreo e intimità in prima visione, mentre sdraiata per terra fa ginnastica in libertà. Stavolta Naike Rivelli ha quasi "esagerato". Non che finora si sia fatta delle remore in quanto a scatti a luci rosse. Ma questo video postato su Twitter potrebbe valerle la censura.

La bella figlia di Ornella Muti, senza né veli né pudore, è distesa di fronte alla finestra sul pavimento di casa e dimena gambe e braccia sinuosamente, in una ginnastica letteralmente... a corpo libero. Il seno perfettamente allineato non fa una grinza, sodo e tonico, marmoreo e perfetto. Rifatto certo, ma per sua stessa recente ammissione, "per salvarsi la vita" da un tumore. Provocazione, trasgressione o semplice attitudine allo scandalo. Quel che è certo è che Naike non fa mancare ai suoi fan la tensione erotica e, almeno una volta alla settimana, se non di più, posta scatti da capogiro in cui mette in mostra il suo corpo nudo e non solo. Disinibita e sorniona, Naike non teme le critiche, né tantomeno le censure: "Be Nayked, be free", cinguetta, nuda e libera.