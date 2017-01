Naike Rivelli nuda contro i bigotti social

13:06 - “Odio i bigotti e i falsi moralisti. Se ti dà fastidio, non guardare non sei obbligato”. Prosegue la polemica di Naike Rivelli a proposito del nudo e in particolare delle sue foto hard. Posta scatti a luci rosse, selfie in cui mostra topless, passeggiate sulla spiaggia senza veli e corpi integralmente nudi. E se la prende con i follower che criticano. “Sempre fatti i nudi... Sia io che mamma” cinguetta indispettita postando le cover di Playboy.

In questi giorni è “in ritiro” con Ornella Muti: “Siamo solo due semplici donne in ritiro...mamma e io. Single. Serene. Grate” scrive la Rivelli tra una foto hot e l'altra. “Un piatto di cibo, un tramonto, la salute... Un figlio felice. Cosa posso volere di più dalla vita?” aggiunge. E ancora: “Mi ha detto la nonnina che oggi e domani i pianeti si allineano. Ogni desiderio rivolto all'universo verrà esaudito”.



Tra spiritualità e fisicità, Naike si destreggia a meraviglia. Ogni scatto vietato ai minori è seguito da una frase, da un momento, da un pensiero rivolto più alla psiche che al corpo. Ma del fisico nudo non può fare a meno. Lo ammette lei stessa. Regala una carrellata di foto da quando aveva vent'anni ad oggi. E' il suo modo di comunicare al mondo, di esprimere la propria personalità. Pace se qualcuno la giudica, lei se ne infischia e controbatte: “Se ti dà fastidio, non guardare!”.