Megan Gale, pancione senza veli in copertina

12:42 - "It was quite a daunting experience posing for a magazine without a stitch on, a concept not new to me, but something I haven't done for many years- and obviously never done at 30 weeks pregnant...", cinguetta Megan Gale, in posa nuda col pancione sulla cover di Marie Claire: "Mi ha intimorito posare senza veli, non è una cosa nuova per me, ma non lo facevo da tempo e soprattutto non alla 30ma settimana di gravidanza".

Anche la bella modella australiana, che, 15 anni fa, ha fatto impazzire milioni di italiani con i suoi occhi verdi e le sue curve mozzafiato, entra così di diritto nella lunga tradizione, inaugurata da Demi Moore nel 1991, di star, che si sono fatte ritrarre con il pancione a nudo in copertina. Megan è bellissima, di quella bellezza sognante e serafica, che solo le future mamme possiedono. I capelli raccolti in modo disordinato sulla nuca, una mano a coprire il seno.



Ma in Australia è scattata subito la parodia social. Michael ‘Wippa’ Wifli, un noto dj, che conduce un seguitissimo programma mattutino a Sydney, ha riproposto su Twitter la cover di Marie Claire, sostituendosi alla sua sexy connazionale, con un fotomontaggio esilarante, che ha subito riscosso un grande successo. "Questo mese quelli di Marie Claire hanno scelto Megan Gale al posto mio", ha cinguettato il dj.



Megan non se l'è certo presa e si è fatta anzi qualche sana risata, commentando con un bel "LMAO", che è la sigla social equivalente a "ridere a crepapelle".

Incinta del baby-fidanzato, il giocatore di football australiano Shaun Hampson, 13 anni più giovane di lei, la modella, 38 anni, partorirà a breve e del suo pancione va davvero molto fiera. Sia sui social, sia su vari magazine, la Gale posa e sfoggia le sue curve arrotondate praticamente sin dai primi mesi di gravidanza. La felicità per questo bebé in arrivo è incontenibile e Megan non ha nessuna intenzione di nasconderla.