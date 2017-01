Megan Gale, un pancione da bikini

14:12 - Ha proprio voglia di diventare mamma Megan Gale! E ha voglia anche di condividere questo bellissimo momento con tutti i suoi fan. Scatta social, dall'ecografia al bikini in piscina, e parla ai suoi followers della sua "little bump", il suo "pancino". Splendida con un due pezzi floreali, la top australiana incanta ed ammalia come faceva qualche anno fa quando, anche in Italia, era una delle più sexy in circolazione.

Le amiche e il baby-fidanzato, il giocatore di football australiano Shaun Hampson la coccolano e lei non potrebbe stare meglio. Occhi verdi da cerbiatta e capelli lunghi neri, il pancione sembra solo l'ultimo dettaglio in più che la rende perfetta. Lei, fiera del suo nuovo corpo, lo mostra senza alcuna remora e, pur sapendo che la gravidanza ti cambia, non lascia trasparire alcuna incertezza. Bikini a fascia della sua collezione, la Gale ha da poco lanciato una linea di beachwear come stilista, curve prosperose e un sorriso che vale più di mille parole...