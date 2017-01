Le dolci attese dell'anno che verrà

13:42 - L'ultima ad annunciare la lieta novella è stata Melissa Satta che, su Twitter, ha detto di aspettare un bambino dal suo compagno, il giocatore dello Shalke 04, Kevin Prince Boateng. Ma non è l'unica che coronerà il sogno di diventare mamma nel 2014. Insieme a lei, infatti, molte altre vip dello showbiz sfoggeranno i loro pancioni, da Claudia Galanti a Megan Gale .

Se Gwen Stefani e Heidi Klum di gravidanze, ormai, se ne intendono per alcune sarà la prima volta con il pancione. E' il caso di Manuela Arcuri che, insieme al compagno Giovanni Di Francesco, corona il suo sogno di formare una famiglia. Prima cicogna anche per Sarah Felberbaum , che farà diventare Daniele De Rossi papà bis. Seconda gravidanza per l'ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta che, dopo la fine della storia con Roberto Cenci, ha ritrovato la serenità con il calciatore Alessandro Rosina.



Numero due anche per Drew Barrymore e Will Kopelman, sposati solo dallo scorso 2012 e già genitori della piccola Olive. Primogenito in arrivo anche per Carlo Conti e Francesca Vaccaro , convolati a nozze in aprile mentre l'ex tronista Eugenio Colombo e Francesca Del Taglio hanno annunciato di aspettare un maschietto. Pancione social anche per il calciatore della Juve Leonardo Bonucci che, insieme alla moglie Martina Maccari, posta su Twitter le foto del pancione: i due, infatti, aspettano il loro secondo bambino.