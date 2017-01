Manuela Arcuri è incinta

13:24 - "Sono incinta del mio fidanzato Giovanni. Siamo felicissimi, è da un anno che lo cercavamo". Manuela Arcuri, 36 anni, svela in esclusiva a Chi il suo dolce segreto. Il papà è l’imprenditore edile Giovanni Di Gianfrancesco. "Ho scoperto di essere incinta con un test preso in farmacia. Ero a casa, lo aspettavo e ci speravo. Il mio compagno era al lavoro e la sera, quando è tornato, gli ho preparato una cena romantica e gli ho dato la bella notizia".

“Vivo i cambiamenti del mio corpo in modo naturale, con serenità, anche perché i cambiamenti mi ricordano che dentro di me sta crescendo una vita”. Poi la Arcuri scherza: “Agli uomini italiani dico che sto facendo un bambino, non è che sono ingrassata. Sono anche una donna, è normale che sognassi di diventare mamma, anche se questo è un mio aspetto meno conosciuto. Comunque, fra un anno, tornerò a essere la Manuela di prima, diamo loro questa speranza!”



La Arcuri smentisce di essersi già sposata: “Quanto gli piace ai giornali chiacchierare su di me! Non è vero che ci siamo sposati, abbiamo solo due fedine di fidanzamento e io l’ho messa sulla mano sbagliata, quella degli sposi!”. “In futuro ci sarà il matrimonio: me lo immagino in spiaggia con il mare di sfondo”. Svela, infine: “Dopo la nascita di mio figlio non tornerò subito al lavoro, mi prenderò qualche mese solo per lui”.