Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: "We are pregnant"

14:04 - "Aspettiamo un bambino!Siamo felici di annunciare a tutti voi che presto ci sarà un altro membro della famiglia Satteng.with love M. KP e Mj". Melissa Satta è incinta. L'annuncio è finalmente arrivato su Twitter, dove era atteso da tutti, e conferma le voci sulla gravidanza dell'ex velina e compagna di Kevin Prince Boateng, che negli ultimi giorni si erano fatte insistenti.

"We are pregnant!!!" We are happy to tell all of you that soon there will be another satteng family member...much love from M. KP and Mj!", aggiunge Melissa in inglese in un altro tweet e sul suo profilo Kevin Prince lo scrive anche in tedesco: "Wir sind schwanger!!wir sind glücklich euch sagen zu können das es bald Nachwuchs bei Familie satteng gibt ;-) viele liebe Grüße von uns M.K".

Felici e in attesa quindi, come già si mormorava da giorni.



Lo aveva detto Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, nelle sue nuove vesti di blogger rosa, riaccendendo il caso sul suo nuovo blog e dando per scontata la gravidanza della collega. "Melissa aspetta solo il terzo mese per dare la conferma ufficiale".

Poi c'era stata la foto galeotta dell'ex velina con una maglia larga, che sembrava nascondere già un piccolo rigonfiamento e i complimenti dei followers su Twitter. Adesso il terzo fatidico mese pare essere arrivato e anche l'atteso annuncio ufficiale sul social. I Satteng saranno presto in tre.



Dopo le tante smentite insomma i Satteng aspettano un bambino, a coronare un desiderio che entrambi avevano più volte espresso: “Sarebbe ora di fare un bambino. Ci sto pensando. Poi Kevin è un padre attento e premuroso”, aveva detto l'ex velina di recente e anche il calciatore aveva sempre manifestato la sua volontà di "mettere su famiglia": "Io e lei ci consideriamo già una famiglia, ma vorrei avere presto un figlio. Sarebbe il regalo più bello“. E per Natale Meli e Kevin Prince il regalo se lo sono fatto. A Duesseldorf intanto, dove il calciatore si è trasferito a settembre per giocare con il Schalke 04, la coppia ha trovato finalmente una casa, come scrive la Satta sul suo Blog: "Abbiamo finalmente trovato casa! In questi giorni abbiamo dato quindi il via all’impacchettamento e siamo invasi dagli scatoloni! Continuerò sempre a viaggiare tra Düsseldorf e Milano, ma in entrambi i casi avrò un posto in cui potrò sentirmi a casa". Adesso non ci resta che aspettare per sapere se il piccolo Satteng nascerà con il passaporto tedesco o con quello italiano. Ma c'è ancora un po' di tempo per questo.