Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum... in attesa

Il pancino dell'attrice cresce

25/9/2013

foto Diva e Donna

Forme morbide e dolcemente arrotondate per Sarah Felberbaum, compagna del calciatore Daniele De Rossi, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. L'attrice è al quinto mese di gravidanza e per starle vicino Capitan Futuro ha deciso di non muoversi dalla Capitale.

Nella fase calciomercato appena conclusa infatti, il centrocampista della Nazionale e della Roma, ha ricevuto parecchie richieste dal Real Madrid, dal PSJ e da alcune squadre inglesi. Ma De Rossi non ne ha voluto sapere, da Roma e dalla sua Sarah non si allontana. Non adesso almeno, che sta per diventare padre per la seconda volta. Il calciatore, che ha già una bimba di otto anni, avuta dalla precedente compagna, Tamara Pisnoli, è al settimo cielo per questo secondo fiocco rosa, che potrà festeggiare già a metà campionato.



Anche per la Felberbaum è un bel momento, sia professionalmente, sia sentimentalmente. Dal 17 ottobre l'attrice sarà al cinema in “Una piccola impresa meridionale”e dal 4 novembre in televisione con “Una grande famiglia 2”. In amore sta realizzando il suo sogno: “Mi piacerebbe creare quanto realizzato dai miei genitori, un rapporto solido e duraturo e un nucleo familiare basato sul dialogo”.