Carlo Conti sarà presto papà

La moglie Francesca mostra un bel pancione

18/9/2013

foto Diva e Donna

A un anno dalle nozze Carlo Conti e la moglie Francesca Vaccaro diventeranno genitori. A mostrare le prime immagini del pancione è "Diva e donna" che ha paparazzato Francesca a passeggio per Roma con forme lievitate e un look prémaman. A dare l'annuncio era stato il regista Leonardo Pieraccioni tramite Twitter: "Cari Carlo e Francesca, ora sì che iniziano per voi i Migliori Anni! Auguri dallo zio...".

Così Conti, dopo le vacanze da piccioncini con la moglie nella sua Toscana, potrà riprendere la stagione lavorativa con un nuovo entusiasmo. Francesca è radiosa con l'orlo del vestito che si alza sul davanti a causa della nuova rotondità sull'addome. Il degno coronamento di una bella storia d'amore.